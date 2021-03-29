Спортивному журналисту Дмитрию Егорову сожгли машину

https://static.news.ru/photo/6a3f386c-9133-11eb-a020-96000091f725_660.jpg Дмитрий Егоров Фото: edim_sport/instagram.com

Спортивному журналисту Дмитрию Егорову, работающему на сайте Sport24, сожгли машину. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Человек проходит, присаживается, что-то достаёт — и через 15 секунд происходит вспышка. Полиция пока не принимает заявление. Это довольно странно, потому что уже нужно что-то делать. Сгорело 4 машины. Не понимаю. Если есть вопросы: кто и почему? Не знаю. Угроз не было. Было несколько совпадений, — написал Егоров.

По словам журналиста, страховки на машину у него не было. Взрыв произошёл в 02:10 ночи 30 марта.

Егоров скандально известен противоречивыми статьями про московский «Спартак». До Sport24 он работал на портале «Чемпионат.com», ранее — в «Советском спорте».

25 марта NEWS.ru писал, что житель Башкирии сжёг заживо свою жену.