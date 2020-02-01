Соревнования в скоростном спуске среди женщин на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи отменили из-за плохой погоды.
Снегопад стал причиной отмены соревнований, которые должны были пройти 1 февраля, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Ранее первая тренировка в скоростном спуске у женщин на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи была отменена из-за плохой погоды. Тренировке помешала слабая видимость на трассе из-за сильного снегопада, писал NEWS.ru.
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