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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о смене двух своих программ в новом сезоне. По её словам, одну программу ей поставит дважды чемпион мира швейцарец Стефан Ламбьель, а вторую — чемпионы мира в танцах на льду итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте.

Об этом Туктамышева рассказала в интервью Первому каналу. У нас уже был разговор с Алексеем Николаевичем (Мишиным. — NEWS.ru), что одну из программ я буду ставить у Стефана Ламбьеля, а...