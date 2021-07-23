«Согласна с Навкой»: Винер высказалась о мужской художественной гиманстике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер ответила на слова олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки про мужскую художественную гимнастику. Слова Винер приводит РБК.

Я за то, чтобы была мужская ритмическая гимнастика, но именно мужская, ритмическая, которая зародилась в Японии. И считаю, что обязательно должна быть пара: мужчина и женщина по примеру синхронного плавания и фигурного катания, — сказала Винер.

Она добавила, что согласна с позицией Навки.

21 июля Навка выразила недоумение после выступления мужчины-гимнаста в спортивном купальнике. Она назвала его женским и понадеялась, что в России подобного никогда не будет.

За это её раскритиковали американские экс-коллеги: Габриэлла Пападакис и Кейтлин Уивер. Но поддежала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова.