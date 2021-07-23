«Согласна с Навкой»: Винер высказалась о мужской художественной гиманстике
Михаил Потапов
Михаил Потапов
11:44, 24 июля 2021
Ирина ВинерФото: Денис Гришкин/АГН
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер ответила на слова олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки про мужскую художественную гимнастику. Слова Винер приводит РБК.
Я за то, чтобы была мужская ритмическая гимнастика, но именно мужская, ритмическая, которая зародилась в Японии. И считаю, что обязательно должна быть пара: мужчина и женщина по примеру синхронного плавания и фигурного катания, — сказала Винер.
Она добавила, что согласна с позицией Навки.
21 июля Навка выразила недоумение после выступления мужчины-гимнаста в спортивном купальнике. Она назвала его женским и понадеялась, что в России подобного никогда не будет.
За это её раскритиковали американские экс-коллеги: Габриэлла Пападакис и Кейтлин Уивер. Но поддежала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова.