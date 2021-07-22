«Обезьянничество»: Журова о выступающих в женских купальниках гимнастах

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала NEWS.ru, в каком виде художественная гимнастика среди юношей может проходить в России.

Для мужчин в России есть виды художественной гимнастики, где они выполняют элементы с предметами. Она, конечно, не называется художественной гимнастикой, это больше артистическая гимнастика. Выглядит это очень красиво. Но это больше элементы единоборств вместе с художественной гимнастикой, — сказала Журова.

По её мнению, художественная гимнастика для юношей должна быть «мужской».

Если мужчины надевают женское платье — это какое-то обезьянничество. Это выглядит совсем не красиво. В нашей стране такое невозможно. Для мужчин можно сделать художественную гимнастику, но она должна быть мужской. Исключительно акцентной, — добавила олимпийская чемпионка.

С 23 по 31 января в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошло первенство России по художественной гимнастике. В рамках турнира 25 января состоялись первые в истории соревнования по художественной гимнастике среди юношей (от 13 до 15 лет). Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) выразила надежду, что скоро это станет привычным видом спорта.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила недоумение после выступления мужчины-гимнаста в спортивном купальнике. Она назвала его женским и понадеялась, что в России подобного никогда не будет.