Грация и брутальность: мужская художественная гимнастика должна жить

В России в художественной гимнастике впервые выступят мужчины. Эта новость не на шутку взбудоражила общественность, мол, данный вид спорта совсем не для них. NEWS.ru развеивает этот миф.

На самом деле хочется сказать одно: давно пора. Почему женщины могут выступать в тяжёлой атлетике, заниматься боксом и смешанными единоборствами, а для мужчин из привычных «дамских» видов спорта открыта только спортивная гимнастика? Да, тут можно поспорить и вспомнить, что с недавних времён появилось мужское синхронное плавание, но вы только вспомните, сколько негатива было, когда мир впервые об этом заговорил. С мужской художественной гимнастикой сейчас, правда, всё обстоит куда хуже. Как только ни нападают на сильную половину человечества.

Забавно, что люди столько лет боролись за равноправие, за возможность работать практически в любой отрасли, но они же сейчас обвиняют парней, которые хотят выступать в прекраснейшем виде спорта, где задействованы не только эти ваши ленты и булавы, но и главное — акробатика, в том, что это немужественно.

Пока Международная федерация гимнастики (FIG) этот вид спорта не признала, но он постепенно развивается по всему миру. И это неудивительно. В 2009 году организация взяла и объявила художественную гимнастику исключительно женским видом спорта. Испанцы тогда были вне себя от гнева и запустили волну протестов по стране. Власти подумали и решили прислушаться, разрешив провести первый чемпионат Испании среди мужского населения. Так что на данный момент в мужской гимнастике есть две самые популярные школы, которые отличаются друг от друга кардинальным образом: испанская и японская.

Первая полностью подстраивается под привычный глазу женский формат: те же ленты, обручи, булавы и мячи, те же нежные элементы под удивительную музыку, те же костюмы с блёстками и обтягивающие трико, только в исполнении ребят.

Японская же транслирует совсем иную модель — крутые костюмы (как у нас любят говорить, «брутальные»), сложнейшие акробатические элементы, которые «не вывезут» барышни. Здесь так же есть дополнительные предметы, только сильно другие: кольца вместо обручей, утяжелённые булавы, скакалки и, внимание, 90-сантиметровые трости. В японской школе не важно, есть ли у вас грация кошки, или вы перемещаетесь по площадке, как лепёшка, здесь не нужна столь очаровательная гибкость. И именно это продвигает глава Всероссийской федерации Ирина Винер-Усманова.

На дворе 2021 год, и до сих пор странно, что люди с возмущением воспринимают подобные новости, учитывая, что, например, японское направление зародилось чуть ли не 33 года назад и вызвало просто невероятный ажиотаж в Азии. Причём существует легенда, будто оно вылилось из боевых искусств. Поэтому и такой выбор дополнительных предметов для выступлений: трость заменяет шест, кольцо имитирует щит, а булава выступает в роли меча. Лишь скакалка напрямую связана с классической гимнастикой.

Да и в Россию это не пришло по щелчку пальцев. Ещё в 2005 году россияне Александр Буклов и Юрий Денисов отправились на чемпионат мира в Токио и вернулись на родину с пятью медалями, из которых три золотые, серебро и бронза. Этот результат не мог не восхитить. И совсем не удивительно, что мудрая Винер так активно его продвигает, потому что перспективы очевидны. К тому же, чем шире спорт, тем лучше.

Похожего мнения придерживается двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, которая убеждена, что это только поспособствует развитию спорта в России.

Здорово, что спорт развивается и растёт. И если Ирина Александровна [Винер] поддерживает эту идею, то всё идёт в правильном направлении, — сказала Замолодчикова корреспонденту NEWS.ru.

А вот двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков не поддерживает данную идею. По его словам, это «женский вид спорта».

Это всё-таки женский вид спорта. В наше время мало кто готов говорить о чём-то, но мужики должны быть в мужских видах спорта, — сказал Голоцуцков в разговоре с NEWS.ru.

Не думала, что когда-то об этом скажу, но господа, хватит ущемлять мужчин! Пусть этот вид спорта развивается не только в Японии, Корее, Малайзии, Испании. Он должен заявить о себе во всеуслышание, как когда-то то же синхронное плавание, от которого теперь невозможно оторваться.