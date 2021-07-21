«В России такого не будет»: Навка ужаснулась женскому купальнику гимнаста

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила недоумение после выступления мужчины-гимнаста в спортивном купальнике. Она назвала его женским и понадеялась, что в России подобного никогда не будет.

У меня культурный шок. Я, конечно, всё понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор, — ужаснулась Навка на своей странице в Instagram.

Бывшая спортсменка недовольна, что художественная гимнастика стала и мужским видом спорта. Она надеется, что в России подобного никогда не будет «и её дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма». Она задаётся вопросом, кто вырастет в западной обществе с подобными тенденциями. Навка убеждена, что это приведёт к тупику.

С 23 по 31 января в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошло первенство России по художественной гимнастике. В рамках турнира 25 января состоялись первые в истории соревнования по художественной гимнастике среди юношей (от 13 до 15 лет). Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) выразила надежду, что скоро это станет привычным видом спорта.