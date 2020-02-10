https://static.news.ru/photo/0d702bfc-4bfa-11ea-9e29-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что федерация будет поддерживать биатлонисток Ольгу Зайцеву, Яну Романову и Ольгу Вилухину по допинговым делам в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Мы на контакте всё время, всё знаем и двигаемся вместе с ними, но пока этот вопрос стоит отдельно и без выхода информации. В марте кто-то поедет в CAS, но будем после чемпионата мира об этом думать и решать, — сказал Драчёв корреспонденту NEWS.ru.

Зайцева, Романова и Вилухина в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК). Дела российских биатлонисток CAS рассмотрит 2 и 3 марта.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер выступит в качестве свидетеля на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинговым делам Ольги Зайцевой и Яны Романовой, писалNEWS.ru.