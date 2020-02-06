Бывший тренер сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер выступит в качестве свидетеля на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинговым делам Ольги Зайцевой и Яны Романовой.
Пихлер сообщил, что поедет на судебное заседание,
Зайцева, Романова, а также Ольга Вилухина в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК). Пихлер неоднократно заявлял, что убежден в невиновности спортсменок.
Ранее Пихлер говорил, что считает политизированными санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта, писал NEWS.ru.
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