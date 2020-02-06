https://static.news.ru/photo/b9bab0ce-48f0-11ea-9e61-fa163e074e61_660.jpg Вольфганг Пихлер Фото: PETTER ARVIDSON, via imago-images.de/Global Look Press

Бывший тренер сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер выступит в качестве свидетеля на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинговым делам Ольги Зайцевой и Яны Романовой.

Пихлер сообщил, что поедет на судебное заседание, передаёт ТАСС.

Зайцева, Романова, а также Ольга Вилухина в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК). Пихлер неоднократно заявлял, что убежден в невиновности спортсменок.

Ранее Пихлер говорил, что считает политизированными санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта, писал NEWS.ru.