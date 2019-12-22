https://static.news.ru/photo/28b6c73e-24d3-11ea-b2f1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что к Александру Логинову, Ирине Старых и Екатерине Глазыриной пока нет претензий из-за новых санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Пока всё складывается так, что Логинов, Старых и Глазырина смогут выступать, ждём первых решений WADA и Российского антидопингового агентства по судам, — цитирует Драчёва ТАСС.

Глава СБР отметил, что в случае необходимости тренерский штаб примет меры по укомплектованию состава сборной. Драчёв также подчеркнул, что у IBU пока нет полноценной информации от WADA.

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону принял решение не изменять состав команды на январские этапы Кубка мира, писал ранее NEWS.ru.