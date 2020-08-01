Саблистка Великая не поедет на сбор национальной команды в Сочи

Обладательница золотой медали Олимпиады-2016 в фехтовании на саблях Софья Великая пропустит стартующий 1 августа сбор национальной команды в комплексе «Юг-Спорт» в Сочи.
Об этом ТАСС
Сборная России будет тренироваться в Сочи до 15 августа. В сборе примут участие лидеры команды — саблистка Яна Егорян и рапиристы Инна Дериглазова, Тимур Сафин и Алексей Черемисинов.
В Рио-де-Жанейро в 2016 году Великая также завоевала серебряную медаль. Ещё одно серебро она выиграла на Играх 2012 года в Лондоне. Также Великая восемь раз становилась чемпионкой мира и 14 — Европы.
В марте в Бразилии скончался тренер местной сборной по фехтованию россиянин Геннадий Мякотных. Врачи подозревали коронавирусную инфекцию у 79-летнего мужчины, писал NEWS.ru.
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