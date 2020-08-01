Саблистка Великая не поедет на сбор национальной команды в Сочи

https://static.news.ru/photo/3ab3f94a-d408-11ea-9444-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Великая/instagram.com

Обладательница золотой медали Олимпиады-2016 в фехтовании на саблях Софья Великая пропустит стартующий 1 августа сбор национальной команды в комплексе «Юг-Спорт» в Сочи.

Об этом ТАСС рассказал тренер сборной России Ильгар Мамедов. По его словам, спортсменка будет готовиться в индивидуальном режиме до сентября в Центре фехтования имени Ильгара Мамедова в подмосковных Химках. Специалист не уточнил причину такого решения.

Сборная России будет тренироваться в Сочи до 15 августа. В сборе примут участие лидеры команды — саблистка Яна Егорян и рапиристы Инна Дериглазова, Тимур Сафин и Алексей Черемисинов.

В Рио-де-Жанейро в 2016 году Великая также завоевала серебряную медаль. Ещё одно серебро она выиграла на Играх 2012 года в Лондоне. Также Великая восемь раз становилась чемпионкой мира и 14 — Европы.

В марте в Бразилии скончался тренер местной сборной по фехтованию россиянин Геннадий Мякотных. Врачи подозревали коронавирусную инфекцию у 79-летнего мужчины, писал NEWS.ru.