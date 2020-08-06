Россиянин Власов выиграл французскую велогонку

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Голландский велогонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген, из-за которого серьёзные травмы получил его соотечественник из команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсен на первом этапе «Тура Польши», не смог найти слов, чтобы описать произошедший инцидент.

На данный момент здоровье Фабио — это самое главное. Я думаю о нём постоянно, — написал гонщик в своём Twitter. По его словам, он не может описать то, что произошло...