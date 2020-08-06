Россиянин Власов выиграл французскую велогонку

Российский велогонщик Александр Власов из казахстанской команды Astana Pro Team стал победителем французской однодневной гонки Mont Ventoux Dénivelé Challenge.
Россиянин финишировал со временем 4 часа 56:39 минуты, опередив австралийца Ричи Порта из Trek — Segafredo (+0:18) и француза Гийома Мартена из команды Cofidis, Solutions Crédits (+0:59).
Протяжённость гонки со стартом в Везон-ла-Ромен и финишем на горе Мон-Ванту составила 179 км.
Ранее Власов поднялся на подиум многодневной гонки Route d'Occitanie 2020, заняв третье место. Вторым финишировал его соотечественник Павел Сиваков (Ineos), писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен