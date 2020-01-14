Российские спортсмены могут стать участниками судебного разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьих лиц.
Участие в судебном процессе спортсменов может состояться после рассмотрения возможности их допуска в CAS, — сообщила руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиатова ТАСС.
Исполком WADA 9 декабря принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может на четыре года оставить Россию без права проводить крупнейшие соревнования, а российских спортсменов — выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. До вердикта CAS эти санкции в силу ещё не вступили.
10 января WADA обратилось в суд для начала спора с РУСАДА.
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