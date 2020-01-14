https://static.news.ru/photo/6880bf8c-36c1-11ea-a21a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Jinquan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские спортсмены могут стать участниками судебного разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьих лиц.

Участие в судебном процессе спортсменов может состояться после рассмотрения возможности их допуска в CAS, — сообщила руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиатова ТАСС .

Исполком WADA 9 декабря принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может на четыре года оставить Россию без права проводить крупнейшие соревнования, а российских спортсменов — выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. До вердикта CAS эти санкции в силу ещё не вступили.

10 января WADA обратилось в суд для начала спора с РУСАДА.

Экс-президента IAAF подозревают в получении взяток со стороны России, ранее писал NEWS.ru.