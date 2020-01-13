https://static.news.ru/photo/8bd4b572-35e7-11ea-b41c-fa163e074e61_660.jpg Ламин Диак Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прокуратура Франции возбудила уголовное дело против бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака.

Первые слушания начнутся на этой неделе, сообщает издание The Guardian.

82-летнего прыгуна в длину подозревают в получении взяток более чем на 1 млн от представителей России для сокрытия данных о положительных результатах допинг-проб.

Диак был пятым президентом IAAF и возглавлял федерацию на протяжении почти 16 лет. В августе 2019 года он покинул свой пост.

Кроме 82-летнего бывшего спортсмена следователи подозревают сына Диака, утверждая, что он также замешан в инциденте со взятками, шантажируя спортсменов.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало в Спортивный арбитражный суд (CAS) официальный запрос по спору с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), говорится в сообщении WADA, ранее писал NEWS.ru.