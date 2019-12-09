Сборная России заняла первое место в медальном зачёте чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который прошёл в Глазго.
По итогам турнира россияне завоевали 22 медали, среди которых 13 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые.
На втором месте в общем зачёте завершила турнир сборная Италии (6-7-7), третьими стали голландцы (5-1-4).
Ранее российская спортсменка Мария Темникова завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, а Владимир Морозов стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем, писал NEWS.ru.
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