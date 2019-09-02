https://static.news.ru/photo/c57e7e2a-cdf0-11e9-a38a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Xinhua/Global Look Press

Баскетбольная сборная России одержала вторую победу на Кубке мира, проходящем в Китае. Наша команда обыграла сборную Южной Кореи — 87:73 (27:18, 13:19, 23:12, 24:24).

Самыми результативными в составе российской команды стали Виталий Фридзон и Андрей Воронцевич, набравшие по 13 очков, а также Михаил Кулагин и Андрей Зубков (по 11).

В группе, в которой выступает сборная России, аргентинцы также выиграли свой второй матч на Кубке мира — у нигерийцев. Итогвый счёт — 94:81.

Таким образом, россияне и аргентинцы досрочно вышли во второй раунд Кубка мира, а в ближайшую среду, 4 сентября, соперники в очной встрече определят победителя группы на первом этапе.

В стартовом матче Кубка мира в минувшую субботу подопечные Сергея Базаревича обыграли сборную Нигерии, ранее писал News.ru.