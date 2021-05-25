Роднина объяснила, почему оппозиция не имеет силы в Госдуме

https://static.news.ru/photo/1419fb54-bd46-11eb-b092-96000091f725_660.jpg Ирина Роднина Фото: Ирина Роднина/vk.com

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Ирина Роднина рассказала, почему в Государственной думе мало представителей оппозиции. Своим мнением парламентарий поделилась в интервью на YouTube-канале «KonOff».

По мнению Родниной, оппозиция в Госдуме есть, но составить реальную конкуренцию остальным политическим силам она не может ни численно, ни по идеям.

Я вам могу сказать, вот если посмотреть внимательно, как выступают особенно руководители фракций, насколько всегда бывают более содержательные выступления от фракции «Единой России» и даже от «Справедливой России». Коммунисты встали в какую-то такую оппозицию, back to the future абсолютно, — сказала она.

Роднина убеждена, что причина небольшого влияния оппозиционеров в Госдуме кроется не в несменяемости власти, а в том, что они неверно преподносят свои идеи.

По интонации или по форме преподносится так, что это просто явно зарабатывание себе каких-то очков, какой-то свой имидж. Мне кажется, что они должны что-то поменять в себе, — добавила она.

Роднина представляет в Государственной думе V–VII созывов партию «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая объяснила, почему в Госдуме должно быть больше спортсменов.