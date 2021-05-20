Слуцкая объяснила, почему в Госдуме должно быть больше спортсменов

https://static.news.ru/photo/e9f49a06-b97f-11eb-ba4b-96000091f725_660.jpg Ирина Слуцкая Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая ответила на вопрос о спортсменах и звёздах шоу-бизнеса в Госдуме РФ. Слова бывшей фигуристки приводит KP.RU.

Для меня более странно, если в законодательные органы приходят только юристы и экономисты. Ведь когда мы, профессионалы в своей области, например, сталкиваемся со строительством спортивных объектов, где нет самых важных и нужных помещений, это ненормально. А юрист просто не задумывается о том, что хоккеисту нужен банальный душ, — сказала Слуцкая.

Экс-фигуристка добавила, что спортсмены и артисты — не дураки, а думать так — это стереотип. Она привела в пример себя, отметив, что окончила три института.

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