В связи с распространением в мире инфекции коронавируса все спортивные чемпионаты приостановлены на неопределённое время, и чтобы хоть как-то минимизировать риск финансовых потерь и порадовать болельщиков, некоторые турниры перешли в онлайн-режим.

Так, «Формула-1» 22 марта провела первый этап виртуального чемпионата — Гран-при Бахрейна. Регламент почти не отличался от реального. Стартовые позиции определялись, как и положено, квалификацией, пусть и небольшой, а трассу сделали длиной в 50% от реальной — то есть 28 кругов. Кроме того, гонку комментировали из специально организованной студии.

The first #VirtualGP was a 𝘀𝗺𝗮𝘀𝗵 hit



From start to finish #F1Esports pic.twitter.com/Hum2EYZvRw — Formula 1 (@F1) March 23, 2020

В этапе приняли участие не только пилоты F-1, но и киберспортсмены, певцы и представители других видов спорта: британский певец Лиам Пейн, знаменитый гольфист Айан Поултер, прославленный велогонщик сэр Кристофер Хой. Гонка транслировалась на официальных каналах «Королевских гонок».

Из всех вышеперечисленных не прошли квалификацию (по итогам двух заездов) Поултер и голкипер футбольного клуба «Реал» (Мадрид) Тибо Куртуа, который два часа стримил гонку на своём канале в Twitch. Во время своего эфира он сказал: «Я так счастлив, всегда мечтал посоревноваться с лучшими пилотами. Теперь у меня получилось сделать это».

«Дебютный» сезон в «Формуле-1» 27-летнего футболиста впечатляет: первый заезд он завершил на 13-м месте, второй — на 12-м.

Лучшими по итогам первой гонки стали киберспортсмены: Дани Березнай (пилот F1 Esports Series) признан победителем первого заезда, симрейсер Чем Болукбаси — второго. Среди действующих пилотов отличились Ландро Норрис из «Уильямса» и Николя Латифи из «Макларена» (заняли соответственно 5-е и 7-е места в первой гонке).

FORMULA 1/youtube.com

Вторая гонка оказалась серьёзнее — там состав был очень внушительным.

FORMULA 1/youtube.com

По итогам двух заездов был сформирован состав участников виртуального Гран-при Бахрейна. В заветную двадцатку пробились певец Пейн и велогонщик Хой, а также как действующие, так и бывшие профессиональные пилоты. Квалификацию выиграл австрийский автогонщик Филипп Энг («Ред Булл»), с первого ряда с ним стартовал экс-пилот «Формулы-1» Эстебан Гутьеррес («Мерседес»).

В итоге победителем виртуального Гран-при Бахрейна стал профессиональный гонщик, пилот академии «Рено» Чжоу Гуаньюй, оставив позади автогонщика «Формулы Е» Стоффеля Вандорна, выступавшего за «Мерседес», и Энга. Лучшим из представителей киберспорта стал Джимми Бродбент, выступавший за «Рэйсинг Пойнт».

Но самый крутой момент гонки — это, конечно, авария российского гонщика Роберта Шварцмана, который был в составе «Феррари», на 12-м круге, что привело к его снятию с соревнования. Чемпион «Формулы-3» рассказал в сторис Instagram, что его руль сломался и он не мог переключать передачи и остановить машину.

Испанская Ла Лига (высший дивизион чемпионата страны по футболу), как и «Формула», провела первый виртуальный турнир LA LIGA SANTANDER CHALLENGE, в котором приняли участие игроки всех клубов премьер-лиги. Соревнования прошли с 20 по 22 марта на базе виртуального симулятора FIFA-20.

Победителем турнира стал мадридский «Реал» во главе с Марко Асенсио, который обыграл «Леганес» под руководством Айтора Руибаля со счётом 4:2. Наблюдали за ярким матчем почти 15 млн болельщиков. А все вырученные средства со взносов, которые составили €141 329, будут направлены в фонд по борьбе с коронавирусом.

Интересно, обратят ли внимание на такой подход другие виды спорта? Например, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), руководство теннисных ассоциаций или велоспорта, у которых среди масс очень популярны соответствующие симуляторы.

Странно, что НБА до сих пор не решилась на проведение подобных соревнований. Пока комиссар Адам Сильвер говорит только о трёх вариантах возобновления текущего сезона. Первый — дождаться одобрения и спокойно начать играть, пустив на арены болельщиков; второй — играть при пустых трибунах; третий — организовать благотворительный турнир, в котором примут участие баскетболисты, прошедшие тесты и самоизоляцию.

Пора защитнику «Лос-Анджелес Лейкерс» Алексу Карузо предложить онлайн-версию НБА. Он как раз активен в компьютерных играх.

"I'm really about to be a pro streamer for a month." - Alex Caruso pic.twitter.com/k70vbne7i8 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 13, 2020

Что касается России, то ранее появилась информация о том, что руководство Российской премьер-лиги во время паузы чемпионата также планирует провести серию кибертурниров по симулятору eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (eFootball PES 2020). Почётный член Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Вячеслав Колосков не отверг эту идею.

Если испанцы сумели сделать и провести турнир, то почему наши не смогут? Я думаю, что это возможно. Вячеслав Колосков почётный президент Российского футбольного союза (РФС), почётный член ФИФА и УЕФА почётный президент Российского футбольного союза (РФС), почётный член ФИФА и УЕФА

Что ж, остаётся только ждать, ведь вероятность возвращения спорта в большой мир после 10 апреля пока находится под большим вопросом.