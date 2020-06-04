Абэ пообещал миру принять Игры в 2021 году «в полном объёме»

https://static.news.ru/photo/0e688424-a667-11ea-9d9a-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Япония готова принять Олимпиаду-2020 в полном объёме. Об этом сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ на Глобальном саммите по разработке вакцин от коронавируса.

Позвольте мне повторить моё намерение принять отложенные в 2020 году Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио летом 2021 года в полном объёме как свидетельство победы человечества над COVID-19, — сказал Абэ.

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в конце марта сообщили о переносе Олимпиады, которая должна была состояться летом в Токио, с 2020 года на 2021-й из-за пандемии инфекции коронавируса.

Ранее председатель оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори заявлял, что летние Олимпийские игры могут быть отменены, если пандемию не удастся взять под контроль к следующему году.

Японское правительство совместно с оргкомитетом Олимпиады-2020 в Токио рассматривает проведение соревнований в упрощённом формате из-за COVID-19, писал NEWS.ru.