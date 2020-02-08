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Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что сделала паузу в карьере из-за проблем со здоровьем.

У меня в карьере пауза, нахожусь в периоде восстановления. Сейчас настрой такой — лечиться, не торопиться. Профессиональный спорт и булимия несовместимы, — сказала Солдатова в интервью ТАСС. Солдатова рассказала, что...