Норвежская биатлонистка Ида Льен заняла первое место в гонке с общего старта на шестом этапе Кубка IBU в итальянском городе Мартелло.
Спортсменка преодолела 7,5 км за 37 минут 22,5 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах. Второе место заняла немка Франциска Хильдебранд (+13,6; 1). Бронзу завоевала украинка Юлия Журавок (+20,8; 1).
Лучшей из россиянок стала Анастасия Поршнева, которая заняла пятое место (+32,6; 3). Виктория Сливко стала шестой (+34,3; 2), Ульяна Кайшева — девятой (+58,0; 4).
Ранее Кайшева завоевала золотую медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Италии. Россиянка без промахов преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 37,3 секунды. Второй стала немка Франциска Хильдебранд (+9,7 секунды; 0), третье место заняла Виктория Сливко (+21,7; 0), писал NEWS.ru.
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