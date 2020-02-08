Российская биатлонистка Ульяна Кайшева завоевала золотую медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Италии.
Россиянка без промахов преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 37,3 секунды. Второй стала немка Франциска Хильдебранд (+9,7 секунды; 0), третье место заняла ещё одна россиянка Виктория Сливко (+21,7; 0).
Екатерина Глазырина заняла четвёртое место (+27,5; 1), Анна Никулина — пятое (+30,5; 1).
Ранее NEWS.ru писал, что российский биатлонист Кирилл Стрельцов сохраняет шансы на попадание в состав национальной сборной, если успешно выступит на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелло.
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