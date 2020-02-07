Российский биатлонист Кирилл Стрельцов сохраняет шансы на попадание в состав национальной сборной, если успешно выступит на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелло.
Мы вчера отправили на Кубок IBU Кирилла Стрельцова. Он будет одним из кандидатов на место в команде. Также мы держим на прицеле Халили. Они оба могут быть в сборной, выбор будет не между ними, — приводит слова главного тренера сборной России Анатолия Хованцева РИА Новости.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.
Олимпийский чемпион 2018 года и семикратный чемпион мира по биатлону Йоханнес Бё готовится к чемпионату мира. Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовала фотографии с тренировки Бё, писал NEWS.ru.