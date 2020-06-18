Пловчиха Ефимова бросила общаться с матерью, оставив её жить на 8500 рублей

https://static.news.ru/photo/0af9b54a-b17c-11ea-9564-fa163e074e61_660.jpg Юлия Ефимова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Татьяна Григорьевна, мать призёра Олимпийских игр по плаванию Юлии Ефимовой, рассказала, что дочь перестала с ней общаться три года назад.

Женщина призналась, что живёт вместе со своим гражданским мужем на пенсию в 8500 рублей, имея при этом четыре собаки, восемь котов и огород.

Раньше Юлька мне покупала красивые вещи и бытовую технику. Но потом, в 2017 году, что-то случилось, и она перестал со мной общаться, — цитирует Татьяну Ефимову «Комсомольская правда»

В настоящий момент Ефимова проживает в США.

Ранее Ефимова показала, как прошла по улице вместе с толпой протестующих американцев в городе Бэнд, штат Орегон. Россиянка выложила на своей странице в Instagram сторис, на котором видно, как она идёт рядом с протестующими, писал NEWS.ru.