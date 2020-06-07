Российская пловчиха Ефимова прошла по улице с протестующими американцами

https://static.news.ru/photo/7562e5a4-a967-11ea-8d47-fa163e074e61_660.jpg Юлия Ефимова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Призёр Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова показала, как прошла по улице вместе с толпой протестующих американцев в городе Бэнд, штат Орегон.

Россиянка выложила на своей странице в Instagram сторис, на котором видно, как она идёт рядом с протестующими.

Акции протеста в США, местами переросшие в беспорядки, вызвала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицией 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Ранее NEWS.ru писал, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, легендарный боксёр Флойд Мейвезер оплатит похороны темнокожего американца Джорджа Флойда.