Российская пловчиха Ефимова прошла по улице с протестующими американцами

Призёр Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова показала, как прошла по улице вместе с толпой протестующих американцев в городе Бэнд, штат Орегон.
Россиянка выложила на своей странице в Instagram сторис, на котором видно, как она идёт рядом с протестующими.
June 8, 2020
Акции протеста в США, местами переросшие в беспорядки, вызвала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицией 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота).
Ранее NEWS.ru писал, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, легендарный боксёр Флойд Мейвезер оплатит похороны темнокожего американца Джорджа Флойда.
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