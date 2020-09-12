Пловчиха Белоногофф рассказала об отношении британцев к русским

https://static.news.ru/photo/42f2222e-f543-11ea-9479-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Белоногофф Фото: Norbert Scanella/imago-images.de/Global Look Press

Поменявшая спортивное гражданство с британского на российское пловчиха Татьяна Белоногофф рассказала об особенностях жизни в Британии.

По её словам, в школе, где она училась, к русским относились негативно. Постоянно высмеивали их, уверяя, что они все алкоголики и сидят на допинге.

От учеников были шутки по поводу того, что нужно было фашистам разгромить Советский Союз, чтобы этих русских здесь не было, а то они все ужасные, — заявила Белоногофф в интервью «Матч ТВ».

У спортсменки были английские подруги, которые уверяли, что не любят русских и славян вообще. В Британии расизмом это не считают, отметила Белоногофф. Она добавила, что в какой-то момент перестала это замечать.

Также спортсменка объяснила происхождение столь необычной фамилии. Её отец был русским американского происхождения, который переехал в Британию. Там при регистрации документов не понимали, почему окончания фамилий мужчин и женщин разные.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 19-летней Татьяне Белоногофф разрешили выступать за сборную РФ, заявила пресс-служба Всероссийской федерации плавания 10 сентября 2020 года. Таким образом, спортсменка сможет представлять РФ на международных турнирах. Мать пловчихи — уроженка России, но сама Белоногофф родилась и живёт в Британии. На счету Татьяны — победа на чемпионате Европы среди юниоров.