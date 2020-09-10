Британской пловчихе Белоногофф разрешили выступать за сборную России

https://static.news.ru/photo/9b0b9472-f37c-11ea-b0d9-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Белоногофф Фото: клубплавания.рф

Британской пловчихе 19-летней Татьяне Белоногофф разрешили выступать за сборную РФ, заявила пресс-служба Всероссийской федерации плавания 10 сентября 2020 года.

Международная федерация водных видов спорта (FINA) утвердила смену спортивного гражданства победительницы юниорского первенства Европы по плаванию Татьяны Белоногофф, которая в прошлом представляла Великобританию, — говорится в сообщении.

Таким образом, спортсменка сможет представлять РФ на международных турнирах с 10 сентября 2020 года. Мать пловчихи — уроженка России, но сама Белоногофф родилась и живёт в Британии. На счету Татьяны — победа на чемпионате Европы среди юниоров.

В середине августа 2020 года блокирующий российского волейбольного клуба «Зенит» Дмитрий Пашицкий, который родился в Киеве, получил паспорт гражданина РФ. По данным пресс-службы петербургского клуба, 32-летний спортсмен подал документы на получение гражданства России в июне.

Он отметил, что очень рад этому событию, а также заявил, что готов выступать за российскую сборную. Однако для этого ему потребуется получить соответствующее спортивное гражданство. Сейчас у него есть эстонское.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр спорта России Олег Матыцин 28 августа подписал приказ о назначении Валерия Польховского на должность главного тренера российской биатлонной сборной. Назначить специалиста на эту должность ранее рекомендовали правление Союза биатлонистов России (СБР) и экспертный совет Минспорта. Новый наставник национальной команды, комментируя назначение, подчеркнул, что собирается работать чётко по инструкции Минспорта об обязанностях главного тренера, где оговаривается как методическая часть, так и организация тренировок.