Фото: Norbert Scanella/www.imago-images.de/Global Look Press

Российский спортсмен Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте свободным стилем на дистанции 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции.

Большунов преодолел дистанцию за 33 минуты 10,3 секунды. Второе место занял норвежец Шур Рёте (+0,8), бронзу завоевал ещё один россиянин — Иван Якимушкин (+9,7). Ранее Большунов завоевал золотую медаль в...