Чемпионка Европы по плаванию среди юниоров британка Татьяна Белоногофф приняла решение сменить гражданство на российское.
Решение заняло у меня довольно много времени, я думала об этом месяцами и никак не могла решиться на этот шаг, — цитирует спортсменку Swim Swam.
На международном турнире Golden Tour она уже выступает под российским флагом.
Мать пловчихи — уроженка России, но сама Белоногова родилась и живёт в Британии.
Ранее председатель биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блаж Репинц заявил, что Ольга Подчуфарова не сможет дебютировать за сборную Словении на предстоящем чемпионате мира. Из-за некоторых дополнительных административных требований ей пока не предоставили гражданство страны, писал NEWS.ru.
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