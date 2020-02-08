https://static.news.ru/photo/caadc8b4-4b1e-11ea-a910-fa163e074e61_660.jpg Ольга Подчуфарова Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Председатель биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блаж Репинц заявил, что Ольга Подчуфарова не сможет дебютировать за сборную Словении на предстоящем чемпионате мира.

Из-за некоторых дополнительных административных требований ей пока не предоставили гражданство страны, передаёт ТАСС.

В 2018 году Подчуфарова объявила о завершении карьеры, в 2019-м она приняла решение её возобновить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по мнению президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва, Подчуфарова перешла в сборную Словении, чтобы избежать конкуренции за право участия в Кубке мира. Он считает, что биатлонистка могла бы выступать и за нашу команду, только, видимо, ей не хочется проходить отборы.