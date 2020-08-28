Валерий Польховский стал главным тренером сборной России по биатлону

https://static.news.ru/photo/a3475bce-e929-11ea-b5df-fa163e074e61_660.jpg Валерий Польховский Фото: Сергей Русанов/ТАСС

Министр спорта России Олег Матыцин 28 августа подписал приказ о назначении Валерия Польховского на должность главного тренера российской биатлонной сборной.

Назначить специалиста на эту должность ранее рекомендовали правление Союза биатлонистов России (СБР) и экспертный совет Минспорта. Новый наставник национальной команды, комментируя назначение, подчеркнул, что собирается работать чётко по инструкции Минспорта об обязанностях главного тренера, где оговаривается как методическая часть, так и организация тренировок.

Все тренеры сборной должны работать в одном ключе, мы должны выдавать коллективный продукт. Нам всем нужно объединить усилия и работать вместе — и СБР, и ОКР, и Минспорта. Тогда будет результат, — подчеркнул тренер, слова котого приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

С 2001 по 2007 год Польховский работал старшим тренером женской сборной России. В 2011 году он стал главным тренером национальной команды, а в 2013 — советником бывшего тогда президентом СБР Михаила Прохорова. Затем Польховский сотрудничал со сборными Белоруссии и Казахстана, а декабре 2019 года занял пост вице-президента СБР.

Как писал NEWS.ru, четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону и экс-президент СБР Александр Тихонов выступил против назначения Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону.