Тихонов объяснил, почему Польховский не должен работать главным тренером

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону и экс-президент СБР Александр Тихонов выступил против назначения Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону.
Я несколько раз называл его подонком и прохвостом, потому что он связан с самыми громкими допинговыми скандалами. Его надо гнать ото всюду в шею. Перед чемпионатом мира — 2008 я его выгнал из команды, впоследствии с ним отказались работать белорусы, не задержался он в Казахстане. Когда же это дойдёт до всех в России? В этом человеке нет никакого мужского достоинства. Впрочем, и вся шайка, собравшаяся в верхушке СБР, ему под стать. 13 лет биатлон разваливали, и сейчас всё это продолжается, — рассказал Тихонов NEWS.ru.
Как писал NEWS.ru, экспертный совет при Министерстве спорта рекомендовал Валерия Польховского на должность главного тренера, и в ближайшие дни он официально вступит в полномочия.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен