Тихонов объяснил, почему Польховский не должен работать главным тренером

Я несколько раз называл его подонком и прохвостом, потому что он связан с самыми громкими допинговыми скандалами. Его надо гнать ото всюду в шею. Перед чемпионатом мира — 2008 я его выгнал из команды, впоследствии с ним отказались работать белорусы, не задержался он в Казахстане. Когда же это дойдёт до всех в России? В этом человеке нет никакого мужского достоинства. Впрочем, и вся шайка, собравшаяся в верхушке СБР, ему под стать. 13 лет биатлон разваливали, и сейчас всё это продолжается, — рассказал Тихонов NEWS.ru.