Украинскому волейболисту Пашицкому вручили российский паспорт

https://static.news.ru/photo/1d2029e0-def7-11ea-920f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Пашицкий Фото: dimslip9/instagram.com

Блокирующий российского волейбольного клуба «Зенит» Дмитрий Пашицкий, который родился в Киеве, получил паспорт гражданина РФ.

По данным пресс-службы петербургского клуба, 32-летний спортсмен подал документы на получение гражданства России в июне.

Я не раз говорил в интервью раньше, что ощущаю себя русским. Несколько дней назад принял присягу, а сегодня получаю паспорт гражданина РФ, — поделился Пашицкий.

Он отметил, что очень рад этому событию, а также заявил, что готов выступать за российскую сборную. Однако для этого ему потребуется получить соответствующее спортивное гражданство. Сейчас у него есть эстонское.

Разумеется, если вдруг получу вызов в сборную России, приеду по первому зову, но это было бы прям какой-то сказкой — никогда не играть в сборных и сразу попасть в российскую, да ещё и в олимпийский сезон, — сказал Пашицкий.

Спортсмен добавил, что на позиции центрального блокирующего в сборной РФ играют «классные мастера», и поэтому конкуренция колоссальная, передаёт ТАСС.

Украинский волейболист начал играть за «Зенит» в 2020 году. До этого он представлял кемеровский «Кузбасс», ряд польских и эстонских клубов, а с 2011-го по 2014 год — французский «Канн».

Ранее NEWS.ru писал, что российский прыгун с шестом Матвей Волков, выступающий за Белоруссию, назвал причины смены гражданства.