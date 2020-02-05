Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова отреагировал на слова публициста Олега Кашина, который посоветовал его сыну вернуться в родное село, чтобы не позорить Россию на мировых площадках.
Завистники и хейтеры, — заявил отец спортсмена в разговоре с изданием «Подьём».
Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что реванш между российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором может состояться осенью этого года, ранее писал NEWS.ru.
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