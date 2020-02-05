https://static.news.ru/photo/c68c50c0-483f-11ea-86aa-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова отреагировал на слова публициста Олега Кашина, который посоветовал его сыну вернуться в родное село, чтобы не позорить Россию на мировых площадках.

Завистники и хейтеры, — заявил отец спортсмена в разговоре с изданием «Подьём».

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что реванш между российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором может состояться осенью этого года, ранее писал NEWS.ru.