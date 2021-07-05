«Она берёт и бах — подзатыльник»: Ягудин рассказал, как обматерил Тарасову

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о конфликте с тренером Татьяной Тарасовой в 2002 году. Спортсмен обматерил специалиста, после чего та дала ему подзатыльник. Об этом спортсмен рассказал в эфире телеканала «Пятница».

За несколько дней до Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Ягудин пожаловался на боли в ноге. Тренер не поверила и попросила перестать «придумывать причины», добавив, что в случае поражения на Играх «свалит всё на бедро».

Я говорю: «Пошла ## ###». Она берёт и бах — подзатыльник. Рука у неё была хорошей, на ней большой перстень. Я на неё в ответ порычал и ушёл, — сказал Ягудин.

После инцидента на протяжении нескольких дней они не общались. На Олимпийских играх Ягудин одержал победу, однако через полгода его схватил «очередной приступ». При осмотре врач заявил, что сустав «практически разрушен». Спортсмену пришлось вытягивать колено.

Ягудин начал тренироваться под руководством Тарасовой в 1998 году. В ноябре 2003-го он завершил спортивную карьеру.

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