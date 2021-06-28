Зачем мне прививаться: хореограф группы Тутберидзе о вакцинации

Хореограф Алексей Железняков высказался по поводу вакцинации, а также ответил на вопрос, может ли навредить его нежелание прививаться фигуристкам из группы Этери Тутберидзе. Своими мыслями он поделился на странице в Instagram.

Под постом Железнякова о вакцинации один из пользователей Сети поинтересовался, не боится ли он заразить кого-то из группы.

Если так рассуждать, всех будущих потенциальных чемпионов нужно одеть в скафандры, и чтобы спали даже в них, и никаких контактов с людьми, — ответил Железняков.

Хореограф признался, что он не имеет ничего против вакцинации и в его семье все привиты.

Нахрена мне прививаться?! Где же логика, задача прививки — выработать у человека антитела, а человека, у которого они есть, обязывают все равно привиться — в чем прикол, ребята? — написал он.

Алексей Железняков — один из первых помощников Этери Тутберидзе. Он сотрудничает с тренером уже 12 лет.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на проведение концерта для выпускников на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.