Норвежская лыжница обошла Лазутину по количеству золотых наград на ЧМ

Тереза Йохауг выиграла золотую медаль в лыжной гонке с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщила Международная федерация лыжного спорта (FIS).
Норвежская лыжница прошла дистанцию в 10 километров за 23 минуты и 9,8 секунды. На втором месте шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон.
В карьере Йохауг это золото стало 12-м по счёту. Таким образом норвежка обогнала россиянку Ларису Лазутину, которая завоевала 11 золотых медалей. Однако ни спортсменка из Норвегии, ни из России не смогли пока обогнать соотечественницу Йохауг Марит Бьорген. На её счету 18 золотых наград.
Состязания в Оберстдорфе продлятся до 7 марта.
Ранее горнолыжницу из Норвегии Кайсу Викофф Ли пришлось эвакуировать на вертолёте после неудачного падения. 22-летняя спортсменка принимала участие в супергигантском слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Валь-ди-Фасса (Италия), сообщал NEWS.ru.