Норвежская лыжница обошла Лазутину по количеству золотых наград на ЧМ

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

На проходящем в австрийском Обертиллиахе чемпионате мира среди юниоров по биатлону российский спортсмен Михаил Первушин стал обладателем бронзовой медали в спринте. Успех биатлонисту принесла безупречная стрельба.

Победителем гонки с результатом 23.16,1 минуты стал также стрелявший без промахов француз Эмильен Клод, у которого есть опыт выступления в Кубке мира. Серебряная медаль досталась чеху Микулашу Карлику, который с...