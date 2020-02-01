https://static.news.ru/photo/daad0bd2-44f0-11ea-93e7-fa163e074e61_660.jpg Лариса Куклина Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о том, как национальная команда готовится к чемпионату мира. Турнир пройдёт в Италии с 13 по 23 февраля.

В женской команде только вчера приступили к тренировкам Кристина Резцова и Лариса Куклина. Они приболели после этапа в Поклюке, — цитирует Хованцева РИА Новости.

Тренер также сообщил, что в мужской команде всё в порядке, никто из спортсменов не болеет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович заявил: биатлонист сборной России на чемпионате мира намерен взять старт во всех семи возможных гонках. В Антхольце это будут пять мужских дисциплин, а также смешанная эстафета и сингл-микст.