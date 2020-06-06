Королькевич назвал подходящего человека на должность главы СБР

https://static.news.ru/photo/309ce086-a7dd-11ea-ba3e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Королькевич Фото: biathlonrus.com

Словенский тренер по биатлону и лыжным гонкам Владимир Королькевич считает трёхкратного чемпиона мира Виктора Майгурова подходящим кандидатом на должность президента Союза биатлонистов России (СБР).

Считаю, Виктор Майгуров обладает достаточным авторитетом, чтобы возглавить Союз биатлонистов России. К его мнению многие будут прислушиваться, — цитирует Королькевича ТАСС.

Королькевич добавил, что Майгуров сможет принести российскому биатлону большую пользу, так как сам был успешным спортсменом. Также ему поможет опыт работы в международной федерации. Майгуров с 2014 по 2018 год занимал пост первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее правление СБР в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции 11 июля в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.

Как сообщал NEWS.ru, президент СБР Владимир Драчёв написал в региональные биатлонные федерации письмо с призывом не участвовать во внеочередной отчётно-выборной конференции СБР.