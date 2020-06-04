Отчётно-выборная конференция СБР пройдёт в Химках 11 июля

https://static.news.ru/photo/0dc668d6-a6fa-11ea-a5d7-fa163e074e61_660.jpg Алексей Нуждов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правление Союза биатлонистов России (СБР) в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.

Как стало известно NEWS.ru, инициатором данного предложения выступил первый вице-президент СБР Алексей Нуждов. На территории комплекса будут забронированы 60 мест с питанием и проживанием, а на 11 июля организация заказала конференц-зал с 9 до 20 часов и банкетный зал с 20 до 23 часов.

Как сообщал NEWS.ru, действующий президент СБР Владимир Драчёв и его сторонники, олимпийские чемпионы Сергей Чепиков и Сергей Тарасов, не принимают участия в мероприятии и игнорируют звонки коллег.