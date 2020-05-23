Командам НБА предложено сократить состав делегаций на игры до 35 человек

https://static.news.ru/photo/69768c74-9ceb-11ea-b55f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) предложила клубам сократить делегации на игры до 35 человек, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Источники в лиге сообщают, что командам НБА, скорее всего, будет разрешено привозить на игры 35 человек, если сезон-2019/20 возобновится в июле, — написал журналист издания New York Times Марк Стейн на своей странице в Twitter.

League sources say NBA teams have been informed they would likely be allowed to bring (roughly) 35 players/coaches/staff into a "campus" environment if the 2019-20 season, as increasingly expected, resumes in July



In normal circumstances, team travel parties routinely exceed 50 — Marc Stein (@TheSteinLine) May 22, 2020

Отмечается, что в список 35 человек будут входить игроки, тренеры и другие сотрудники клубов. При этом в обычных условиях делегации команд превышают 50 человек.

НБА приостановила текущий сезон после того, как центровой «Юты» Руди Гобер сдал положительный тест на COVID-19. Позже наличие инфекции подтвердилось у других игроков лиги, среди которых оказались Донован Митчелл («Миннесота») и Кевин Дюрант («Бруклин»).

Руководители клубов НБА готовятся к возобновлению чемпионата в середине или конце июня, ранее писал NEWS.ru.