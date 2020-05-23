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Командам НБА предложено сократить состав делегаций на игры до 35 человек

14:42, 23 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) предложила клубам сократить делегации на игры до 35 человек, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Источники в лиге сообщают, что командам НБА, скорее всего, будет разрешено привозить на игры 35 человек, если сезон-2019/20 возобновится в июле, — написал журналист издания New York Times Марк Стейн на своей странице в Twitter.

Отмечается, что в список 35 человек будут входить игроки, тренеры и другие сотрудники клубов. При этом в обычных условиях делегации команд превышают 50 человек.

НБА приостановила текущий сезон после того, как центровой «Юты» Руди Гобер сдал положительный тест на COVID-19. Позже наличие инфекции подтвердилось у других игроков лиги, среди которых оказались Донован Митчелл («Миннесота») и Кевин Дюрант («Бруклин»).

Руководители клубов НБА готовятся к возобновлению чемпионата в середине или конце июня, ранее писал NEWS.ru.

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