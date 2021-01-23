Ивлиев стал чемпионом Европы по шорт-треку на дистанции 500 метров

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Российский мужской квартет в составе Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова занял третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. В борьбе за бронзу Латыпов опередил на финише немца Беннедикта Долля.

Победу в эстафете одержала сборная Франции в составе Антонена Гигонна, Кентена Фийона-Майе, Симона Детьё и Эмильена Жаклена. В финишном спурте Жаклен обошел обладателя Кубка мира и лидера сезона норвежца Йоханнеса...