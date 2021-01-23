16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Ивлиев стал чемпионом Европы по шорт-треку на дистанции 500 метров

19:31, 23 января 2021 18
Константин Ивлиев Константин Ивлиев Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В финальном забеге российский конькобежец Константин Ивлиев победил на дистанции 500 м на чемпионате Европы по шорт-треку. Он показал результат 40,779 секунды.

На втором месте итальянец Пьетро Сигел, а третьим стал Ицхак де Лат из Нидерландов.

Соревнования проходят в Польше в городе Гданьск и завершатся 24 января.

В шорт-треке среди женщин Софья Просвирнова из России взяла бронзу. Дистанцию в 1500 метров она преодолела за 2 минуты 25 секунд.

Спортсменка из Нидерландов Сузанна Схюлтинг завоевала золото, а серебро досталось Анне Зайдель из Германии.

Ранее Ангелина Голикова взяла серебро чемпионата Европы по конькобежному спорту, сообщал NEWS.ru. 

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео