Ивлиев стал чемпионом Европы по шорт-треку на дистанции 500 метров

В финальном забеге российский конькобежец Константин Ивлиев победил на дистанции 500 м на чемпионате Европы по шорт-треку. Он показал результат 40,779 секунды.
На втором месте итальянец Пьетро Сигел, а третьим стал Ицхак де Лат из Нидерландов.
Соревнования проходят в Польше в городе Гданьск и завершатся 24 января.
В шорт-треке среди женщин Софья Просвирнова из России взяла бронзу. Дистанцию в 1500 метров она преодолела за 2 минуты 25 секунд.
Спортсменка из Нидерландов Сузанна Схюлтинг завоевала золото, а серебро досталось Анне Зайдель из Германии.
Ранее Ангелина Голикова взяла серебро чемпионата Европы по конькобежному спорту, сообщал NEWS.ru.