Ангелина Голикова взяла серебро чемпионата Европы по конькобежному спорту

https://static.news.ru/photo/657e4c60-58e3-11eb-94fe-fa163e074e61_660.jpg Ангелина Голикова Фото: imago-images.de/Global Look Press

Представительница России Ангелина Голикова выиграла серебряную медаль в спринтерском многоборье по итогам четырёх дисциплин на чемпионате Европы по конькобежному спорту.

Соревнования прошли в Херенвене (Нидерланды). Итоговый результат Голиковой — 149,855 очка. Золотая медаль досталась спортсменке из страны — хозяйки турнира Ютте Лердам, у неё 149,385 очка. Третьей стала Фемке Кок, также представляющая Нидерланды. Она набрала 149,870 очка.

Ранее NEWS.ru сообщил, что чемпионат мира по конькобежному спорту среди юниоров отменён из-за пандемии COVID-19. Турнир должен был пройти в японском городе Хатинохе в период с 19 по 21 февраля. Решение об отмене ЧМ Международный союз конькобежцев (ISU) принял в связи с недавним ужесточением ограничений на въезд, введённых японским правительством. В организации уточнили, что запрет на прибытие в Японию действует до 31 января для граждан нескольких стран — членов ISU.

В Херенвене в январе пройдут в закрытом режиме этапы Кубка мира по конькобежному спорту.