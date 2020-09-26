Гончарова: матчи без зрителей — всё равно, что Новый год без ёлки

Один из лидеров женской волейбольной сборной России и московского «Динамо» Наталия Гончарова высказала своё отношение к проведению официальных матчей при пустых трибунах или при ограниченном количестве зрителей.
Если отвечать на этот вопрос с медицинской точки зрения, оценивая вероятность новой волны пандемии, то я, наверное, выскажусь за то, чтобы играть вообще без зрителей — пускай они за это на меня не обидятся (улыбается). Но с точки зрения профессионального волейболиста играть без болельщиков на трибунах очень грустно — нам не хватает их поддержки, эмоций. Без всего этого действительно трудновато. Матчи без зрителей — это всё равно, что Новый год без ёлки, — сказала Гончарова корреспонденту NEWS.ru.
Также известная волейболистка прокомментировала переезд клуба в новый Дворец спорта «Динамо», где будут проходить домашние матчи «бело-голубых».
Я в нём пока даже ещё не побывала, поэтому никакими собственными впечатлениями поделиться не могу. Хотя по рассказам очевидцев знаю, что новый дворец не очень большой, но уютный, — отметила Гончарова.
Полностью интервью с Наталией Гончаровой читайте в ближайшее время в разделе «Спорт» на сайте NEWS.ru.
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