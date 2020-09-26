Гончарова: матчи без зрителей — всё равно, что Новый год без ёлки

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Бывший старший тренер сборных России и Швеции по биатлону, немецкий специалист Вольфганг Пихлер был госпитализирован с инфарктом и помещён в искусственную кому.

Как сообщает шведское издание Expressen, Пихлер перенёс инфаркт после велотренировки рядом с Рупольдингом. В настоящее время он находится в больнице города Траунштайн, а его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное....