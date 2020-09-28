Олимпиада-2020/21: Гончарова в случае отмены Игр в Токио дождётся следующих

Женская сборная России по волейболу ещё в августе прошлого года выиграла олимпийский отборочный турнир и была готова биться за награды высшей пробы на Играх-2020 в Токио. Однако эти планы пришлось отложить как минимум на год. Одна из самых известных и популярных отечественных волейболисток Наталия Гончарова в эксклюзивном интервью для рубрики «Олимпиада-2020/21» на сайте NEWS.ru рассказала, насколько сложно было пережить самоизоляцию и затем вернуться в игровой ритм, а также сделала заявление о дальнейших планах в случае окончательной отмены Игр в японской столице.

«Дома есть беговая дорожка, но не оказалось ни одного волейбольного мяча»

— С какими эмоциями восприняли известие о том, что Олимпийские игры перенесены из-за пандемии на следующий год?

— Если честно, восприняла это нормально. Что поделать, если такая сложная ситуация сложилась с эпидемией, с коронавирусом во всём мире, и, наверное, ради безопасности людей, зрителей, спортсменов Олимпиаду нужно было перенести. Даже можно сказать, я была только за то, чтобы мы все чувствовали себя в такой сложной ситуации максимально комфортно, насколько это возможно. Поэтому, на мой взгляд, это было правильное решение.

— С учётом того факта, насколько убедительно российская сборная победила в олимпийской квалификации, неужели не было обидно, что наша находящаяся на подъёме команда лишилась возможности претендовать на золотые медали Игр в Токио в этом году?

— В этом плане действительно было немного обидно. Ведь даже предыдущий чемпионат России проводили по сокращённой программе — специально готовились к Олимпиаде, был разработан детальный план целенаправленной подготовки к Играм. Но я думаю, это не станет слишком большой проблемой, если Олимпиада пройдёт в следующем году: надеюсь, что мы должным образом подготовимся, будем в хорошей форме и достойно выступим в Токио.

Наталия Гончарова Владимир Песня/РИА Новости

— Насколько тяжело лично для вас было пережить период самоизоляции, каким образом поддерживали форму в эти месяцы вынужденного простоя?

— Старалась максимально использовать всё пространство своей квартиры и территорию около дома (улыбается). У меня дома есть беговая дорожка и всевозможный инвентарь, так что возможностей для занятий было предостаточно. Поэтому удалось мне себя держать в хорошей форме.

— Если с физическими кондициями всё более или менее понятно, то вот с игровой формой наверняка были куда более серьёзные проблемы?

— В тот момент для меня было важно не растерять именно физическую форму. А что касается игрового тонуса, выяснилось, что у меня дома даже не оказалось ни одного волейбольного мяча (смеётся). Но затем, когда появилась возможность проводить тренировки с мячом, примерно за месяц набрала и игровую форму.

— Когда возобновились полноценные командные тренировки после карантина?

— С 1 июля. К началу августа удалось, конечно, не на супер-уровень выйти, но прийти во вполне рабочее состояние. А сейчас, когда начались официальные игры, прогресс пошёл по максимуму.

— Эмоционально были готовы к началу нового сезона? Ведь, наверное, непросто тренироваться и играть, когда вокруг постоянно идут разговоры о второй, третьей и так далее волне эпидемии, что может снова поставить мировой спорт на паузу.

— Действительно, сейчас, когда чуть ли не каждый день появляется информация о росте числа заболевших коронавирусом, начинаешь задумываться о том, что и у нас, спортсменов, могут возникнуть проблемы. Уже приходилось слышать, что в некоторых командах нашей суперлиги тоже есть случаи заболевания коронавирусом, и это немножко пугает. Хочется чувствовать себя в безопасности, защищённым, а на официальные игры приходится летать обычными рейсами, постоянно контактировать с большим количеством людей. Наверное, это не очень хорошо, с точки зрения соблюдения медицинских рекомендаций, но у нас нет другого выбора. Приходится продолжать играть в тех условиях, которые есть на данный момент. Надеюсь, всё будет хорошо, и все игроки во всех командах будут здоровы.

natusi4ka8/instagram.com

«С огромным удовольствием сыграла бы на Украине — ведь это моя родина»

— Вы наверняка в курсе, с какими проблемами сталкиваются представители других игровых видов спорта — футбола, хоккея. Например, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) уже перенесли не один десяток матчей из-за вспышек COVID-19 в командах. Это тоже, как говорится, давит на психику?

— Конечно, и это касается не только российских клубов — к примеру, во многих турецких волейбольных командах игроки уже переболели коронавирусом. Читаю новости про хоккей и футбол, и это, естественно, не добавляет положительных эмоций. Хорошо ещё, если заболевание проходит бессимптомно и не выбивает спортсмена из тренировочного ритма.

— Московское «Динамо», за которое вы выступаете, стартовало не только в чемпионате российской суперлиги, но и уже успело открыть евросезон, сыграв выездной матч квалификации Лиги чемпионов против венгерского клуба. Наверное, было непросто добраться к месту событий с учётом закрытых в Европе границ?

— Да, у нас и так сейчас немало игр, а здесь вышло так, что на один еврокубковый матч пришлось потратить пять дней вместо двух. И провели две бессонные ночи. Прилетели домой около шести утра в минувшую пятницу, а на следующий день уже был запланирован вылет на очередной матч в суперлиге. Понятно, что в таких условиях очень сложно восстановиться. Мы летели через Турцию — это сейчас единственная возможность попасть в Европу, и в аэропорту были длительные процедуры тестирования пассажиров на коронавирус. Конечно, это всё очень утомляет, но есть понимание, что на данный момент это необходимые меры предосторожности, которыми нельзя пренебрегать. Поэтому мы с этим уже фактически смирились (улыбается).

natusi4ka8/instagram.com

— Одержав победу в Венгрии, московское «Динамо» вышло в следующий раунд квалификации, где ожидаются ещё более интересные приключения. Вы ведь даже пока не знаете, с кем придётся сыграть, не так ли? Скорее всего, это будет немецкий «Штутгарт», хотя согласно жеребьёвке, вашим соперником должен был стать один из украинских клубов, но в дело вмешивается политический фактор...

— Думаю, что спорт и политика не должны быть сильно связаны. Но мы спокойно воспримем любое решение. Я читала интервью генерального директора нашего клуба Владимира Зиничева, который всё правильно сказал по этому поводу. А наше дело — выходить на площадку против любого соперника и стараться побеждать. Что касается лично меня, я бы даже с огромным удовольствием сыграла на Украине — ведь это моя родина.

«Волейбольные матчи без зрителей — всё равно, что Новый год без ёлки»

— «Динамо» уже сыграло несколько матчей на предварительном этапе Кубка России, были игры квалификации Лиги чемпионов и российской суперлиги. Уже есть ощущение, что все последствия вынужденной паузы из-за пандемии остались в прошлом? Или всё-таки есть определённые проблемы?

— Пожалуй, при хорошей физической форме нам пока не хватает сыгранности. Не хватает проведённого вместе на площадке игрового времени. Тем более что в «Динамо» в межсезонье появились новые игроки, которым тоже необходимо время, чтобы добиться полного взаимопонимания на площадке. Наверное, понадобится ещё месяц-другой, чтобы мы стали командой в полном смысле этого слова.

— Московское «Динамо» наверняка ставит перед собой цель бороться за победу как в Лиге чемпионов, так и в российской суперлиге?

— На самом деле у нас в клубе пока официально не говорили о целях на этот сезон, но всем понятно, что они будут самыми высокими. Единственное, что создаёт проблемы, — перелёты, особенно на международные матчи. Если будем тратить на это по пять дней, как было с поездкой в Венгрию, то ничего хорошего из этого не получится. Мы готовы бороться за победу и самые высокие места во всех турнирах, но если вместо восстановления после игр будем проводить массу времени в дороге, то это очень осложнит нам жизнь.

Владимир Песня/РИА Новости

— В нынешнем сезоне «Динамо» переехало в новый зал, в котором будет проводить домашние игры. Правда, пока сыграть в нём не довелось — все матчи были либо на выезде, либо на нейтральной площадке. Что скажете о новом дворце?

— Знаете, я в нём пока даже ещё не побывала, поэтому никакими собственными впечатлениями поделиться не могу. Хотя по рассказам очевидцев знаю, что новый дворец не очень большой, но уютный.

— Как относитесь к ограничениям по присутствию зрителей на волейбольных матчах? Насколько пустые или полупустые трибуны влияют на игру, на настрой игроков?

— Если отвечать на этот вопрос с медицинской точки зрения, оценивая вероятность новой волны пандемии, то я, наверное, выскажусь за то, чтобы играть вообще без зрителей — пускай они за это на меня не обидятся (улыбается). Но с точки зрения профессионального волейболиста играть без болельщиков на трибунах очень грустно — нам не хватает их поддержки, эмоций. Без всего этого действительно трудновато. Матчи без зрителей — это всё равно, что Новый год без ёлки.

— А как быть спортсменам, если Олимпиада в Токио из-за сложной эпидемиологической обстановки не состоится и в 2021 году? Не дай бог, конечно, но вы себя морально готовите и к такому повороту событий?

— Могу сказать наверняка, что очень многие спортсмены будут этим сильно расстроены — ведь все годами готовились к этим важнейшим стартам, а для кого-то эта Олимпиада, возможно, могла стать последней в карьере. И будет очень печально, если её отменят. Но безопасность сейчас, наверное, превыше всего, и если Игры в Токио не состоятся, значит, так нужно было сделать. И это будет правильным решением. Ну а нам тогда что остаётся? Только подождать следующую Олимпиаду (улыбается).