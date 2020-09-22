Олимпиада-2020/21: Чупков хочет улучшить мировой рекорд для победы в Токио

Двукратный чемпион мира, бронзовый призёр Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, обладатель мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом 23-летний Антон Чупков в эксклюзивном интервью для специальной рубрики NEWS.ru «Олимпиада-2020/21» рассказал, как пережил длительную паузу в соревнованиях из-за пандемии, а также выразил надежду, что Игры в Токио через год всё же состоятся.

«Трёх месяцев тренировок хватило, чтобы вернуться на прежний уровень»

— Какие у вас были чувства и эмоции полгода назад, когда из-за пандемии начали отменять одни соревнования за другими?

— Конечно, было тяжело, потому что никто не понимал, сколько это всё продлится и что будет дальше. Естественно, тогда немного расстроился. Но сейчас уже отошли от этих переживаний, спокойно тренируемся и ждём ближайших соревнований.

— Быстро расстались с надеждой, что Олимпиады в этом году не будет?

— Надеялись до того момента, как о переносе Игр было объявлено официально. Вся подготовка и тренировочный процесс были нацелены на выступление на Олимпиаде. Но после информации о переносе соревнований, конечно, пришлось полностью менять планы.

— На тот момент, в феврале—марте чувствовали в себе силы и готовность бороться за победу на Играх в Токио?

— Да, конечно, был в хорошей форме — мы с тренерами и готовились, чтобы показать максимальный результат в этом году. Но ничего страшного — посидели, отдохнули, а теперь постепенно нарабатываем всё то, что было пропущено за время карантина.

Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

— Как пережили период самоизоляции, чем занимались?

— В принципе, ничем (улыбается). Дома был, конечно, старался по мере возможностей поддерживать форму. Но, сами понимаете, нам, пловцам, без бассейна это тяжело делать.

— Не зря же говорят, что по представителям водных видов спорта пандемия ударила больнее всего: можно заниматься в тренажёрном зале, совершать пробежки, выполнять упражнения на растяжку...

— Но воду в любом случае ничем не заменишь.

— Те спортсмены, у которых есть свой загородный дом и участок, рассказывали, что ставили во дворе мини-бассейн и имитировали в нём заплывы, закрепляя себя эластичными фиксаторами.

— Всё равно, на мой взгляд, это не то что нужно для полноценной тренировки. Да и своего дома у меня нет, поэтому не могу рассуждать на эту тему (улыбается). Так что приходилось просто давать себе физические нагрузки, не выходя из квартиры. И когда нам наконец-то разрешили поехать на сборы, в первые дни действительно было очень тяжело тренироваться.

— Когда удалось возобновить полноценный тренировочный процесс со сборами?

— С первых чисел июня. В течение месяца очень хорошо поработали на подмосковной базе «Озеро Круглое». После этого стали открываться бассейны в Москве, поэтому появилась возможность тренироваться поблизости от дома.

— Насколько быстро удалось набрать форму после длительного простоя?

— На самом деле трудно ответить на этот вопрос, потому что никаких соревнований пока не было, и нет возможности оценить степень своей готовности. Но по собственным ощущениям вроде бы дела обстоят неплохо, физическая форма достаточно хорошая. То есть трёх месяцев тренировок вполне хватило, чтобы вернуться на прежний уровень.

Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press

«Стараюсь не думать о том, что Олимпиаду могут совсем отменить»

— Если всё же вернуться к периоду самоизоляции и отсутствия полноценных тренировок, как проводили свободное время?

— Да занимался всякой фигнёй, всем, что попадалось (улыбается). Пару раз съездил на дачу к друзьям, на природу. А вообще в таких условиях что ни начинаешь делать, всё быстро надоедает. Слишком скучно и однообразно. Конечно, были и компьютерные игры, и самообразование. Вкусно поесть тоже не забывал (улыбается).

— Лишний вес за время длительных каникул не набрали?

— Вообще ничего. Всё под контролем.

— Лично вас, ваших родных и близких коронавирус обошёл стороной?

— Слава богу, обошлось. Ни у кого из моего окружения ничего такого не было.

— Сейчас есть понимание, в каких стартах удастся принять участие в ближайшее время?

— Да, со 2 по 4 октября в Обнинске пройдёт Кубок России по плаванию. А в конце октября в Казани планируется провести чемпионат страны. К сожалению, в нынешнем году международных соревнований, по всей вероятности, уже не будет. Во всяком случае, декабрьский чемпионат мира на короткой воде в Абу-Даби ещё в мае был перенесён на следующий год.

— В России вы — бесспорный первый номер в мужском брассе. А кто может составить вам конкуренцию из зарубежных пловцов?

— Если взять всех участников финальных заплывов на дистанциях 100 и 200 метров брассом прошлогоднего чемпионата мира в корейском Кванджу, думаю, все они по-прежнему будут выступать на высоком уровне и смогут бороться за медали высшей пробы. Они все сильны: и австралиец Мэтью Уилсон, и японец Иппеи Ватанабе, и британцы с китайцами.

Gian Mattia D'Alberto/Lapresse.G/Global Look Press

— Может ли нестабильная эпидемиологическая ситуация во многих странах оказать влияние на расклад сил в мировом плавании?

— Надеюсь, что этого не случится. Если будет возможность более или менее регулярно проводить соревнования, то всё будет отлично. Будем спокойно выступать, и у всех появится возможность набрать хорошую форму и войти в соревновательный ритм. Главное, чтобы можно было выезжать за пределы страны, потому что для достижения высоких результатов необходимы международные старты и по-настоящему серьёзная конкуренция.

— Чемпионат мира в Кванджу на дистанции 200 метров вы выиграли с мировым рекордом — 2 минуты 6,12 секунды. На ваш взгляд, эти цифры могут служить ориентиром для победы на Играх в Токио летом 2021 года?

— Нет, думаю, нужно будет плыть быстрее.

— Насколько быстрее?

— Из двух минут шести секунд точно надо будет выплывать.

— Опасаетесь, что отложенные на следующий год Игры в Токио могут вообще отменить?

— Безусловно, такого развития событий нельзя исключать, но я стараюсь об этом даже не думать. Потому что это, наверное, самые страшные мысли, которые могут быть у спортсмена, нацеленного на победу на Олимпиаде.

— Отбором на олимпийский турнир будет, как обычно, чемпионат России?

— Да, он должен пройти в апреле следующего года. Надеюсь, ничто не помешает провести его в срок.