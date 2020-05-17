Московское «Динамо» переезжает на новый стадион

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Московский волейбольный клуб «Динамо» будет проводить домашние матчи российских и международных турниров на новой волейбольной арене начиная с сезона-2020/21.

Новая арена, расположенная на улице Василисы Кожиной,13, вмещает 3500 зрителей. Помимо основной площадки, на арене также расположены два тренировочных игровых зала, спортивно-оздоровительный центр с тренажерным и ОФП-залом, медико-восстановительный центр, пресс-центр и конференц-зал, сообщает пресс-служба «Динамо».

Ранее спортивный комплекс «Лужники» отправил заявку в Российский футбольный союз на проведение товарищеских игр сборной России, намеченных в 2021 году. Спорткомплекс был реконструирован к чемпионату мира — 2018. Вместимость стадиона составляет 81 тысячу зрителей, писал NEWS.ru.