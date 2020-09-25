«Пять корон» КХЛ: какие клубы больше всего пострадали от пандемии

Недавно президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов в интервью официальному сайту возглавляемой им организации оптимистично заявил, что ситуация с заражёнными коронавирусом игроками многих клубов лиги не выходит из-под контроля и речи о приостановке регулярного чемпионата даже не идёт. Тем не менее несколько клубов уже вынуждены были уйти на карантин, из-за чего не смогли сыграть целые серии по пять-шесть матчей, а некоторым командам ввиду невозможности выйти на лёд были засчитаны поражения. NEWS.ru выделил пять наиболее пострадавших от пандемии клубов, прекрасно понимая, что уже через несколько дней этот печальный рейтинг может коренным образом обновиться.

«Йокерит» (Хельсинки)

Финский клуб одним из первых ощутил на себе все прелести «коронавирусного» хоккея. После того как 9 сентября в гости к «джокерам» без особого успеха (6:0 в пользу хозяев) наведался нижнекамский «Нефтехимик», чуть позже обнаруживший в своих рядах заражённых игроков, финны сразу же отправились на двухнедельный карантин. При этом, как разъяснил в упомянутом интервью президент КХЛ Алексей Морозов, целую обойму матчей пришлось переносить, поскольку «Йокерит» не имеет фарм-клуба, а следовательно, не может выставлять хотя бы смешанный состав, заменяя реально заболевших игроков «основы» молодёжью.

Вместе с тем в начале чемпионата переносы игры не так страшны, поскольку по ходу регулярного сезона есть несколько пауз на матчи сборных, в которые можно кое-как приткнуть несостоявшиеся встречи. Так что «джокеры», можно сказать, легко отделались — но лишь пока. Если, не дай бог, клубу из Хельсинки вновь придётся засесть на карантин, переносить матчи будет уже физически невозможно.

А пока «Йокерит» благополучно вернулся после двухнедельной изоляции и должен теперь навёрстывать упущенное — и, кстати, уже начал это делать, победив на своей площадке новосибирскую «Сибирь» (4:2). Так что в скором будущем «джокеры» наверняка вернутся на привычные позиции в группе лидеров Западной конференции.

vk.com/jokerit

«Барыс» (Нур-Султан)

Казахстанцы успели провести шесть игр, пока их не накрыло «коронаволной». Последний матч перед карантином пришёлся на 14 сентября, когда подопечные Юрия Михайлиса дома по буллитам уступили ЦСКА. Кстати, на старте сезона «Барысу» не посчастливилось дважды сыграть с московскими «армейцами» (в гостях тоже было поражение), а также попасть под горячую руку выходившего из небольшого кризиса столичного «Динамо». Именно по этой причине «барсы» на старте сезона явно недосчитались очков, набрав их всего семь и застряв в середине таблицы Восточной конференции.

Возможно, вынужденная пауза в какой-то степени пойдёт на пользу команде из Нур-Султана. Тем более что инфицированные игроки, по словам Алексея Морозова, были выявлены во всех подразделениях клубной структуры «Барыса», в том числе и в фарм-клубах. На данный момент их насчитывается 19. А это значит, что сыграть матчи смешанным или молодёжным составом не было никакой возможности — поэтому их, как и в случае с «Йокеритом», пришлось переносить.

Впрочем, пока эти переносы не носят фатального характера — несколько международных брейков в календаре КХЛ дают достаточно простора для манёвра. Нет сомнений, что «Барыс» сумеет с минимальными потерями выкарабкаться из непростой ситуации и включиться в борьбу за лидерство на «Востоке».

vk.com/hcbarys

«Локомотив» (Ярославль)

«Железнодорожники» стали, пожалуй, одним из главных «коронацентров» КХЛ на старте сезона: в клубе случилась самая массовая вспышка пандемии, затронувшая порядка трёх десятков человек. Ярославцы давно славятся своим резервом и в последние годы активно внедряли молодых игроков в основной состав без всяких «внешних воздействий», но теперь даже ребят из фарм-клубов не хватило для того, чтобы выставить полноценную команду на матч в подмосковных Мытищах, где нынче нашёл пристанище (и тоже из-за пресловутого COVID-19) китайский «Куньлунь Ред Стар».

Схлопотав техническое поражение (0:5), причины присуждения которого разъяснил Алексей Морозов в интервью сайту КХЛ, «Локомотив» зашевелился, дабы избежать подобной участи в последующих встречах. Как следствие, уже 25 сентября, спустя четыре дня после «мытищинского коллапса», ярославцы получили возможность провести домашний матч с «Нефтехимиком». Это уже немало, хотя последствия массового заболевания игроков наверняка ещё некоторое время будут сказываться на результатах «Локо» в регулярном чемпионате. Что, собственно, и подтвердило поражение (2:3) от нижнекамцев.

vk.com/hclokomotiv_official

«Динамо» (Рига)

Для клуба из латвийской столицы точкой отсчёта «коронавирусного» периода в текущем чемпионате может считаться выездной поединок с хабаровским «Амуром», состоявшийся 16 сентября. Последовавшие затем карантин, повышенные меры безопасности, определение контактной группы — всё было так же, как в случаях с другими командами лиги. Однако в отношении рижан руководство КХЛ придерживается более жёсткой позиции — по той причине, что у «Динамо» есть фарм-клуб, который может служить поставщиком игроков на замену инфицированным.

Однако боссы латвийского клуба выбрали своеобразную линию поведения, заранее уведомив лигу, что не намерены выходить на лёд в ближайших домашних матчах с московскими одноклубниками (26 сентября) и ЦСКА (29-го). И даже согласны на технические поражения в этих встречах.

Таким образом, раньше 1 октября, когда рижане должны провести на своём льду дерби с минскими «зубрами», болельщики в деле латвийский клуб не увидят. Вот только потери из-за добровольно «сданных» матчей могут оказаться слишком тяжёлыми. Ведь «Динамо» на данный момент с тремя набранными очками прочно обосновалось на последнем месте в таблице «Запада». А после пары «технарей» положение станет совсем аховым.

vk.com/dinamoriga

СКА (Санкт-Петербург)

Напоследок мы приберегли случай неординарный и весьма любопытный, но при этом доказывающий, что перед коварным вирусом (в отличие от не менее коварного VAR в футболе) все равны — даже сильные мира сего.

В общем, не миновала чаша сия и один из топ-клубов КХЛ: в петербургском СКА обнаружились случаи заболевания COVID-19 не только среди игроков, но и в тренерском штабе. По этой причине на два домашних матча — с новосибирской «Сибирью» и казанским «Ак Барсом» — «армейцам» пришлось заявлять почти полтора десятка 17–19-летних юниоров из выступающих в МХЛ (Молодёжной хоккейной лиге) фарм-клубов. А на тренерском мостике в отсутствие наставника команды Валерия Брагина и его ассистентов появился собственной персоной вице-президент СКА — и первый вице-президент Федерации хоккея России — Роман Ротенберг.

Первый блин вышел совсем уж комом: «Сибири» на две трети молодёжный состав питерцев уступил почти без шансов (1:4). Зато против лидера «регулярки» из Казани «армейцы» побились знатно. Проигрывая 0:2, сумели спастись в концовке (один из немногих игроков «основы» Андрей Кузьменко сравнял счёт за полминуты до финальной сирены), а в овертайме пару раз могли даже вырвать победу. В итоге всё решилось в серии буллитов, где «Ак Барс» оказался чуть более удачливым.

Заработанное в битве с казанцами очко даже помогло СКА единолично возглавить таблицу Западной конференции КХЛ, чуть оторвавшись от московских «одноклубников», и одновременно продемонстрировало неиссякаемые резервы выстроенной в городе на Неве системы подготовки хоккейного резерва.

Однако вся эта история, случившаяся с «северными армейцами», должна послужить хорошим уроком для всех остальных клубов лиги: даже фавориты не в силах совладать с опасным вирусом, теряя ключевых игроков и «незапланированные» очки. А значит, всем нужно проявлять предельную бдительность в соблюдении санитарных норм и правил медицинской безопасности. Иначе руководству КХЛ с Алексеем Морозовым всё-таки придётся давать сигнал «стоп» хоккейному чемпионату.