Французская судья поставила Щербакову на 10-е место в короткой программе ЧЕ

Французская судья Вероник Верр поставила российскую фигуристку Анну Щербакову на 10-е место в короткой программе на чемпионате Европы, сообщает Sports.ru.
Француженка
По итогам короткой программы Анна Щербакова расположилась на четвёртой строчке с результатом 69,05. В прокате Щербакова упала с тройного лутца и осталась без запланированного каскада с тройным риттбергером.
На первом промежуточном месте остановилась россиянка Камила Валиева (90,45), на втором — бельгийка Луна Хендрикс (76,25), на третьем — Александра Трусова (75,13).
Чемпионат Европы продлится до 16 января. Произвольная программа у женщин состоится 15 января в 19:30 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что российский фигурист Андрей Мозалёв, выступающий под руководством Кирилла Давыденко, выиграл короткую программу на чемпионате Европы. Он набрал 99,76 балла. Турнир проходит в Таллине.