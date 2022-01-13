Французская судья поставила Щербакову на 10-е место в короткой программе ЧЕ

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Французская судья Вероник Верр поставила российскую фигуристку Анну Щербакову на 10-е место в короткой программе на чемпионате Европы, сообщает Sports.ru.

Француженка оценила выступление российской фигуристки на 62,23 балла, тем самым поставив оценку ниже своей соотечественницы Леа Серна (63,70). Судья из Италии определил Щербаковой седьмое место — 67,28 балла.

По итогам короткой программы Анна Щербакова расположилась на четвёртой строчке с результатом 69,05. В прокате Щербакова упала с тройного лутца и осталась без запланированного каскада с тройным риттбергером.

На первом промежуточном месте остановилась россиянка Камила Валиева (90,45), на втором — бельгийка Луна Хендрикс (76,25), на третьем — Александра Трусова (75,13).

Чемпионат Европы продлится до 16 января. Произвольная программа у женщин состоится 15 января в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Андрей Мозалёв, выступающий под руководством Кирилла Давыденко, выиграл короткую программу на чемпионате Европы. Он набрал 99,76 балла. Турнир проходит в Таллине.