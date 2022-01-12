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Фигурист Мозалёв выиграл короткую программу на чемпионате Европы

17:56, 12 января 2022
Фигурист Мозалёв выиграл короткую программу на чемпионате Европы Андрей Мозалёв Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Российский фигурист Андрей Мозалёв, выступающий под руководством Кирилла Давыденко, выиграл короткую программу на чемпионате Европы. Он набрал 99,76 балла. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

В короткой программе фигурист исполнил четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель.

На второй промежуточной строчке расположился ученик Светланы Соколовской Марк Кондратюк, заработавший 99,06 балла. На третьем месте — Евгений Семененко (99,06).

Чемпионат Европы продлится до 16 января. Произвольная программа у мужчин состоится 14 января в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Марк Кондратюк, выступающий под руководством Светланы Соколовской, стал чемпионом России по фигурному катанию. Фигурист по сумме двух программ набрал 284,37 балла. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

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