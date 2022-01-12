Фигурист Мозалёв выиграл короткую программу на чемпионате Европы

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель призвала Международный союз конькобежцев (ISU) наказать российского тренера Александра Жулина за его высказывания в адрес американца Тимоти Ледюка. Она назвала на своей странице в Twitter комментарии наставника отвратительными и возмутительными. Ранее Жулин заявил, что «не хочет комментировать уродов». Так он отреагировал на новость о том, что Ледюк станет первым небинарным фигуристом на Олимпийских играх в Пекине.

Это вообще допустимо? Почему мы в фигурном катании терпим такие возмутительные и отвратительные комментарии? Надеюсь, ISU сделает что-нибудь, чтобы положить этому конец!​ — написала Дюамель. Тимоти Ледюк — американский фигурист,...