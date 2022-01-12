Фигурист Мозалёв выиграл короткую программу на чемпионате Европы

Российский фигурист Андрей Мозалёв, выступающий под руководством Кирилла Давыденко, выиграл короткую программу на чемпионате Европы. Он набрал 99,76 балла. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.
В короткой программе фигурист исполнил четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель.
На второй промежуточной строчке расположился ученик Светланы Соколовской Марк Кондратюк, заработавший 99,06 балла. На третьем месте — Евгений Семененко (99,06).
Чемпионат Европы продлится до 16 января. Произвольная программа у мужчин состоится 14 января в 19:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что российский фигурист Марк Кондратюк, выступающий под руководством Светланы Соколовской, стал чемпионом России по фигурному катанию. Фигурист по сумме двух программ набрал 284,37 балла. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.