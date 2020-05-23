Фигуристы сборной России заедут на базу в Новогорск 24 мая

Члены сборной России по фигурному катанию начнут заезд на сбор в подмосковном учебно-тренировочном центре «Новогорск» в воскресенье, 24 мая.
Фигуристы начнут подготовку к сезону в понедельник. В Новогорск прибудут ведущие фигуристы основной и юниорской сборных,
Ранее глава РФ Владимир Путин одобрил возобновление работы спортивных баз, где тренируются национальные сборные. Однако лидер отметил, что на подобных объектах необходимо поддерживать дисциплину и проводить санитарные мероприятия на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Позже министр спорта РФ — Олег Матыцин — сообщил, что ведомство подготовило по поручению президента план восстановления учебно-тренировочных сборов, писал NEWS.ru.
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