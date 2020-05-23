Фигуристы сборной России заедут на базу в Новогорск 24 мая

https://static.news.ru/photo/edd158d0-9ce3-11ea-affe-fa163e074e61_660.jpg Фото: novogorsksport.ru

Члены сборной России по фигурному катанию начнут заезд на сбор в подмосковном учебно-тренировочном центре «Новогорск» в воскресенье, 24 мая.

Фигуристы начнут подготовку к сезону в понедельник. В Новогорск прибудут ведущие фигуристы основной и юниорской сборных, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Ранее глава РФ Владимир Путин одобрил возобновление работы спортивных баз, где тренируются национальные сборные. Однако лидер отметил, что на подобных объектах необходимо поддерживать дисциплину и проводить санитарные мероприятия на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Позже министр спорта РФ — Олег Матыцин — сообщил, что ведомство подготовило по поручению президента план восстановления учебно-тренировочных сборов, писал NEWS.ru.