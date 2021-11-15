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Фигуристка Усачёва вернулась из Японии в инвалидном кресле

23:33, 15 ноября 2021
Фигуристка Усачёва вернулась из Японии в инвалидном кресле Дарья Усачёва Фото: d_usacheva_/instagram.com
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Российская фигуристка Дарья Усачёва вернулась в Россию после поездки на этап Гран-при в Токио, в ходе которого она получила тяжёлую травму. В аэропорту спортсменку встретили болельщики. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте F.U.N. Sector.

Как видно на видеозаписи, в зале аэропорта спортсменку встретили фанаты. В качестве подарка фигуристке преподнесли цветы и фрукты. При этом сама Усачёва была вынуждена передвигаться в инвалидном кресле.

15-летняя Усачёва является воспитанницей Этери Тутберидзе. В предыдущем сезоне она заняла четвёртое место на чемпионате России, уступив лишь Анне Щербаковой, Камиле Валиевой и Александре Трусовой. На этапе Гран-при в Японии (NHK Trophy) спортсменка упала на раскатке и получила тяжёлое повреждение.

Ранее американский журналист Дейв Лиз прокомментировал снятие российской фигуристки Дарьи Усачёвой с Гран-при Японии из-за травмы. Он убеждён, что спортсменка приехала на турнир с проблемами со здоровьем. 

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